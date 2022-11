La Nouvelle éco : designer d’espace et tapissière, Audrey Siffredi s’installe à Châteauroux

Le goût d’Audrey Siffredi pour le tissu remonte à l’enfance et à l’atelier de sa mère professeure de couture industrielle où elle aimait rester des heures. Designer d’espace, elle passe à 25 ans un CAP de tapissier d’ameublement car lui manquait, dit-elle “le côté manuel”. Très masculin, le métier de tapissier s’est peu à peu féminisé depuis une vingtaine d’années.

Pendant quinze ans, elle a eu un atelier à Bordeaux puis a eu envie d’écrire une nouvelle page de sa vie professionnelle. “Mon conjoint est originaire du Berry. Nous y venions régulièrement. C'est une belle région. On s’y est installé en octobre 2020 au moment du deuxième confinement. J’ai travaillé pendant un an chez Vuitton à Issoudun ce qui m’a laissé le temps de réfléchir à mon projet. J’ai vu qu’il y avait un marché et une place à prendre, alors je me suis lancé !”, explique-t-elle.

Un local en centre ville

Audrey Siffredi a trouvé un local qui lui convient en centre-ville au 58 rue Grande à Châteauroux, à l’emplacement de L’Atelier du vrac : “Je voulais plus qu’un atelier, un lieu avec une vitrine où l’on peut voir et toucher les tissus, les rideaux, et où je présente des meubles que j’ai restaurés.” L'idée est aussi de faire revenir l’artisanat en centre-ville : “Jadis, rue Grande, il existait de nombreux ateliers”, souligne-t-elle.

Côté rue, la partie showroom où l'on peut découvrir des exemples de meubles restaurés. - A.S&CO

Ses deux activités sont, dit-elle, complémentaires. Elle propose différentes prestations d’aménagement d’espace pour des professionnels, et notamment des personnes qui veulent ouvrir une boutique. Côté tapisserie, elle fait essentiellement de la restauration maîtrisant sur le bout des doigts les techniques propres à chaque époque, y compris la nôtre. Et bonne nouvelle : les premiers clients n’ont pas attendu l’ouverture pour se manifester !