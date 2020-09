La Nouvelle Eco en Dordogne : Le centre médical et dentaire de Périgueux rouvre partiellement ses portes

Michel Sousselier, vice-président de l'association Médecine Périgourdine Humanitaire, était l'invité de la Nouvelle Eco ce mercredi matin. Le centre médical et dentaire de Périgueux qui donne gratuitement des soins aux plus démunis depuis plus de 20 ans, ouvre partiellement ses portes.