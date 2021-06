La Nouvelle Eco en Dordogne : une crèche ouverte 24h/24 prévue pour la fin 2022 à Bergerac

C'est la toute première crèche de ce genre en Dordogne. Une crèche 24h sur 24 ouvrira en 2022 à Bergerac. Elle croule déjà sous les demandes. Lorna Moulinier est la co-directrice du centre Epssilat de Bergerac, un établissement pluridisciplinaire de la petite enfance et du social, était notre invitée ce matin sur France Bleu Périgord.

_"Nous aurons trois équipes qui tourneront sur la micro-crèche et nous recevrons les enfants" explique Lorna Moulinier. "Il y a une grosse demande. Plusieurs personnes ont réservé des berceaux dans nos micro-crèches qui ne sont pas encore ouvertes. La demande est tellement forte que nous sommes déjà presque complets. Si on ouvrait aujourd'hui, il y aurait une liste d'attente". _

Cette crèche est ouverte à tous les professionnels aux horaires atypiques : "Gendarmes, pompiers, soignants ou salariés d'usine. Le but est de favoriser le travail de ces professionnel qui se retrouvent souvent dans l'impossibilité de garder leur propres enfants et qui n'ont pas d’accueil possible en crèche lambda ".

Lorna Moulinier, co-directrice du centre Epssilat de Bergerac Copier

Cette crèche est la seule qui ouvrira 24h/sur 24 en Dordogne.