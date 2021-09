La nouvelle éco en Isère : la start-up Aledia en route vers le succès

Quelle est la genèse de votre start up ?

En 2011, 2012, on s'est aperçu qu'il y avait une technologie au sein du CEA qui pouvait être utilisée pour faire des écrans de toute nouvelle génération basés sur les LED, donc les micros LED. On a mis presque dix ans, mais nous voilà. Maintenant, les produits sont presque prêts à être mis sur le marché. C'est un grand pari pour la France.

Justement, quel est le principe de votre technologie ?

Si vous regardez aujourd'hui, les écrans sont deux technologies : les cristaux liquides LCD ou les OLED, les LED organiques. Ils n'ont pas été développés pour les applications mobiles. Ils ne sont pas très efficaces. L'efficacité d'un téléphone que vous avez dans la poche, c'est 5 % l'écran, c'est-à-dire que vous mettez 1 watt de puissance 95 % vont en chaleur et que 5 % vont en faire l'image. Celui qui arrive à faire 10 %, c'est la moitié de la batterie. Donc une énorme réduction de gaspillage au niveau mondial ou une batterie qui dure plus longtemps, mais aussi plus brillant, lisible à l'extérieur, qui capte votre visage, qui fait de la 3D et qui fait de l'audio. Les nouveaux écrans sont très interactifs et la technologie qui le permet s'appelle les micros LED. Et tout le monde est plus ou moins d'accord que c'est la plus grande vague. Donc, on est en course contre les autres. Notre approche est complètement différente mais maintenant, on a des avantages et des désavantages. Donc, on va pousser là où on a quelque chose de vraiment différent que les autres.

En quoi votre approche est différente ?

Toute l'industrie mondiale des LED a pris les LED faites pour l'illumination en couche plane sur safire, une petite plaque faite comme des petits bijoux. Aledia a fait une approche complètement différente, sur silicium, comme l'électronique, beaucoup plus grand. Et ce ne sont pas des couches, ce sont des nanofils, cent fois plus fins que vos cheveux. Ce sont comme des bâtonnets qui émettent la lumière. Cela nous permet d'aller sur silicium, beaucoup plus grand, des volumes de production beaucoup plus grand, réduire les coûts et avoir une meilleure image.

Vous avez été lauréat du programme d'accompagnement French Next 40/120. Quel impact cela a eu sur votre entreprise?

C'est une reconnaissance. Le plus important, c'est que Bpifrance, en général, est présent partout. C'est une machine de guerre. C'est très efficace. On sent vraiment qu'on a toujours des offres pour nous aider. Je fais aussi une autre startup en Allemagne en ce moment et il n'y a pas du tout le même support. La France, en ce moment, a vraiment compris l'enjeu des start up et on se sent très appuyé.