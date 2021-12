La nouvelle éco en Isère : ACOM au Versoud, fabricant de centrales à béton

Selon un récent classement du supplément Direct Eco du Dauphiné Libéré, avec Altares, la société ACOM EMCI située au Versoud est en tête des plus fortes croissances entre 2019 et 2020 (+118,86% de CA). L'agence ACOM du Versoud est notamment un fabricant de centrales à béton. Rencontre avec sa responsable administrative, Sylvie Duc et son directeur Gilles Grosclaude.

France Bleu Isère : Gilles Grosclaude, Sylvie Duc, votre entreprise est spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation de centrales à béton. Alors déjà, c'est quoi une centrale à béton ?

Gilles Grosclaude : On ne fait pas que ça. On fait tout ce qui est matériel de traitement des granulats, tout ce qui est matériel de sablières et de carrières. Et on fait la conception et la réalisation de centrales à béton donc toutes les installations ou usines qui permettent de produire du béton, que ce soit ce qu'on appelle le BEP, le béton prêt à l'emploi où on va chercher avec une toupie, ou éventuellement les usines de préfabrication pour faire ce qui est plus connu entre guillemets : les parpaings ou tout ce qui est mobilier urbain, préfabrication, les murs, etc.

Pour donner une image en fin de compte, on a des trémies avec un stock de granulats, avec du sable et des cailloux pour parler simplement. On a des silos qu'on peut voir dans la hotte où on a le ciment et puis on a ce qu'on appelle un malaxeur où on pèse les granulats et le ciment et on mélange tout ça avec de l'eau. Donc, ça peut être des grandes tours comme ça peut être des petites installations mobiles sur des chantiers de bâtiments. Ce que vous avez chez vous en bétonnière, on l'industrialise.

Qui sont vos clients ?

Gilles Grosclaude : Aujourd'hui, on a quelque indépendants localement. On a aussi des grands groupes de type Holcim, de type Eiffage, Lafarge, Equiom, Vicat ...

Votre entreprise est héritée justement de l'histoire du ciment à Grenoble, de Vicat ?

Sylvie Duc : Vicat c'est un producteur de béton. Nous, on fabrique la machine. On est vieux de plus de 40 ans, c'était d'abord l'entreprise Pataud, on est maintenant ACOM mais historiquement, c'est une société qui a plus de 40 ans.

ACOM, exemple de chantier - ACOM

En termes d'activité, la conjoncture a l'air plutôt bonne pour vous. Elle l'est depuis plusieurs années. Ou alors il y a eu des conséquences, par exemple, de la crise sanitaire chez vous ?

Sylvie Duc : C'est plutôt aléatoire. Si le bâtiment va bien, nous, on va bien. Si le bâtiment va mal, on va peu moins bien.

Gilles Grosclaude : On arrive à maintenir une activité constante par rapport aux années précédentes. Le covid s'est ressenti plus d'un point de vue retard de décisions sur des marchés. Mais il n'y a pas eu franchement de baisse d'activité en soi, on ne peut pas dire ça comme ça. Par contre, on a une activité aujourd'hui qui est très, très compliquée pour trouver du personnel. On a un métier qui est très spécialisé. En bureaux d'études, c'est un peu compliqué, mais on peut envisager de former. Par contre, notre gros souci est sur les montages extérieurs où là, on a de grosses, grosses difficultés à trouver du personnel qui veuille bien partir la semaine pour faire des montages au niveau national, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau. Là, on a beaucoup de mal à trouver des personnes. On travaille avec des partenaires pour nous aider sur nos chantiers quand on a besoin de personnel. Mais c'est très, très compliqué à trouver.

