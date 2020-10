La nouvelle éco : il a fallu s'adapter pour réaliser des photos de classe explique un photographe de Brive

Les commandes de photos de classe ne manquent pas pour le studio Imag'in à Brive dirigé par Sylvain Bigourie et heureusement car les mariages sont au point mort. Mais pour photographier les élèves à l'école il a fallu aussi s'adapter. C'est surtout dans les collèges et les lycées où le port du masque est obligatoire que c'est plus compliqué. "On prend des photos de chaque enfant sur un fond vert et ensuite on fait un photo-montage numérique et il y a beaucoup plus de travail pour arriver à réaliser des photos de groupes" explique Sylvain Bigourie. Et dans les écoles, là c'est l'enseignant qui est photographié à part puisqu'il n'a pas le droit d'enlever son masque.

Les commandes pour les salons professionnels à l'arrêt

Sylvain Bigourie et ses quatre collègues sont aussi spécialisés dans les reportages vidéos pour les entreprises et dans ce secteur les commandes ont chuté. "C'est surtout pour les séminaires et les salons professionnels qui sont pour la plupart annulés que ça représente un gros manque à gagner pour nous". Et bien sûr il y a les commandes pour les mariages qui ne sont plus là. Pour le travail en studio il faut aussi désinfecter les locaux mais Sylvain Bigourie se montre optimiste "C'est un travail merveilleux et ce n'est pas plus compliqué pour nous que dans les autres métiers". Le photographe reconnait néanmoins que c'est l'avenir qui reste flou.