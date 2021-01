La Nouvelle Éco : Irrijardin, entreprise occitane de matériel pour piscines, est boostée par la crise

Basée en Haute-Garonne, à Noé, et spécialisée dans la vente de matériel pour piscines, spas et arrosage pour les particuliers, l'entreprise Irrijardin se porte bien malgré la crise sanitaire. A tel point qu'elle lance une campagne de recrutement pour ses magasins.

Elle fait partie des entreprises qui ne connaissent pas la crise : Irrijardin, société spécialisée dans la vente de matériel pour les piscines, les spas et l'arrosage dans les jardins de particuliers, voit son activité s'envoler pour la fin de l'année 2020.

Cette société composée de multiples franchises à travers toute la France, mais dont le siège social se trouve en Haute-Garonne, à Noé, a fermé comme tout le monde au tout début de la crise sanitaire, en mars. Mais depuis qu'elle a rouvert, elle est en pleine forme.

"Nous terminons l'année sur une belle croissance" explique Sophie Gucciardi, directrice des ressources humaines de l'entreprise. "Le chiffre d'affaires de l'enseigne, au 30 septembre, croit de plus de 17%". Des chiffres encore plus significatifs si l'on se penche sur l'activité magasin par magasin, notamment en Midi-Pyrénées. "Si on prend un magasin comme le magasin de Portet-sur-Garonne, sur décembre, au mois, il affiche une croissance de plus de 40%".

Alors que la plupart des entreprises ont connu et connaissent de grosses difficultés en raison de la crise et du confinement, Irrijardin, de son côté, en a plutôt bénéficié. Pour Sophie Gucciardi, c'est grâce au "recentrage des particuliers dans leur maison, dans leur jardin. Les gens ont été confinés avec une météo favorable à ce moment là, donc ils ont voulu améliorer leur habitat et leur extérieur, ce qui a favorisé la croissance des ventes de matériel que nous vendons".

Une tendance qui ne faiblit pas malgré l'arrivée de l'hiver pour le deuxième confinement. "Nos carnets de commande sont pleins" assure Sophie Gucciardi.

L'activité va si bien que l'entreprise lance une campagne de recrutement, pour renforcer les effectifs dans les magasins. L'enseigne en ouvre d'ailleurs neuf nouveaux en 2021. "On a environ 80 postes ouverts, dont au moins 50 postes en région toulousaine. Nous recherchons tous types de profils. En Occitanie, nous recherchons énormément de manutentionnaires pour notre base logistique qui a besoin de se renforcer, et nous recherchons aussi des vendeurs et des adjoints de responsables de magasin pour étoffer les équipes".