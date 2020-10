La Nouvelle Éco : Un poste pour le développement économique de la Corse à Bruxelles

Lesia Sargentini directrice innovation et internationale à l’Adec précise :

Un V.I.E, volontariat international en entreprise, c’est une forme de contrat de travail qui ici ne va pas lier la personne à l’ADEC mais à Business France un de nos partenaires. Il s'agit de l’agence nationale en charge de la promotion des exportations et des investissements. Concernant le poste à pouvoir, il s’agira d’une personne jeune mois de 28 ans qui devra opérer pour le compte de l’Adec et des entreprises corses intéressées par le marché du Benelux et ce poste est basé pour un an renouvelable à Bruxelles.