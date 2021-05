La nouvelle éco : l'agence Alba Voyages d'Auxerre commence à retrouver une clientèle

L'Agence Alba Voyages, installée à Auxerre, reçoit de plus en plus de clients depuis sa réouverture le 19 mai dernier.

Les Auxerrois ont envie de vacances et cela commence à se voir dans les locaux de l'agence Alba Voyages, installée dans la Ville. Depuis le mercredi 19 mai, elle a pu rouvrir ses portes aux clients. Claudine Bouja est la responsable des lieux.

Est-ce que depuis un peu plus de dix jours, avec la réouverture de votre agence, les clients se bousculent ?

On ne fait pas encore le plein de clients. Mais on sent qu'il y a une énergie, une envie des clients. Ils ont envie de s'évader. On a de plus en plus de demandes. Les gens nous appellent, viennent nous voir pour organiser leurs vacances d'été.

Est ce que vos collaborateurs ont repris à 100 % leur activité ?

Nous nous sommes organisés. Nous travaillons chacun sur 15 jours. Les salariés étaient à 30 % de leur activité. Nous sommes passés à 50 %. Désormais, l'agence est ouverte tous les jours, du lundi au vendredi.

Quelles sont les destinations privilégiées cet été par vos clients en ce moment ?

On a constaté que les clients privilégiaient des vacances en France pour cet été avec des locations de villas à la montagne et à la campagne. Ils veulent éviter les contraintes sanitaires aux frontières. Mais nous avons aussi quelques départs en Europe.