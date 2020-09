La nouvelle éco : "l'année 2019-2020, quasiment une année blanche" pour les avocats corses

Cette année les avocats ont peu plaidé, à cause de la grève de la profession contre la réforme des retraites puis du confinement. "Mais on est vaillants, on va y arriver", estime Valérie Vincenti, avocate au barreau de Bastia et présidente de l'Union des jeunes avocats de l'île.

L'activité des tribunaux a repris son cours normal depuis une quinzaine de jours, et Valérie Vincenti, avocate au barreau de Bastia et président de l'union des jeunes avocats de l'île s'attend à travailler beaucoup pendant les prochains mois. "On ne va pas s'ennuyer, il y a beaucoup de dossiers à purger (...) on a eu une année quasiment blanche, entre la grève et le Covid, puis les vacances judiciaires. Ça va être très compliqué."

Certains cabinets vont aussi devoir amortir certaines difficultés économiques liées au confinement, explique l'avocate : "des gens qui se sont retrouvés en chômage partiel (...) ne pouvaient plus nous régler". Or les cabinets ont dû continuer à payer d'importantes charges fixes. "Quand vous avez une facture d'honoraires d'avocats, il faut compter à peu prés 60% de charge : le coût de fonctionnement d'un cabinet, l'URSAFF, les droits de plaidoiries, les cotisations professionnelles de l'Ordre etc."

Mais pas question de noircir le tableau pour Me Vincenti, qui considère que sa profession n'est pas plus à plaindre que les autres sur ce plan : _"on est vaillants, on a un barreau très solidaire, je pense qu'on va y arriver". Ce qui la préoccupe surtout, ce sont les conditions d'accueil des justiciables et des plaidoiries : "le nombre restreint, la distanciation sociale (...) comment on fait pour recevoir les justiciables avec des audiencements longs ? On ne pas demander à des gens de rester cumulés à attendre leur tour. Je pense que ça demande une organisation qui n'est pas à ce jour présente". _