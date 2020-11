La nouvelle éco : l'éditeur Applidev installé à Arnage gèle les embauches

Applidev existe à Arnage depuis 10 ans et emploie 10 salariés. Cet éditeur de logiciel a subi lui aussi les effets de la crise sanitaire. Lors du premier confinement le chiffre d'affaire a baissé de 18 à 20%. Des projets ont été mis en jachère, tout comme les embauches y compris celles d'alternants.

App All Domotic Stéphane Coulet

Fabrice Lamare comptait embaucher en 2021 et 2022 mais les quatre postes à pourvoir resteront finalement vacants; du moins le temps que la visibilité du marché s'améliore. Le fondateur et gérant d'Applidev devrait maintenir son effectif de 10 salariés encore plusieurs mois sans savoir quand sa société éditrice de logiciels pourra s’agrandir.

Avant le premier confinement, on avait des contrats sûrs sur plusieurs mois, maintenant on compte en semaine, alors on reste confiant mais prudent."

D'ailleurs, le recrutement habituel à la rentrée de deux alternants de niveau bac plus trois se fait encore attendre. D'ailleurs, ce sont les projets les plus importants qui ont été mis en stand-by, ceux qui prennent des semaines ou des mois car la priorité des clients de cet éditeur de logiciels n'est plus d'investir dans de nouveaux outils.

Résultat : durant le premier confinement, Applidev a perdu entre 18 et 20% de son chiffre d'affaire. Mais pas question de se laisser abattre. Chez Applidev, le confinement a été l'occasion de développer de nouvelles offres. Applidev va donc se lancer dans la domotique, autrement dit l'habitat intelligent.

On a souhaité voir le confinement comme une opportunité. On s'est demandé comment on pouvait se réinventer. On s'est dit qu'il y avait un changement de paradigme."

Et parmi les nouveaux projets en développement et qui s'inscrivent dans une logique d'économie d'énergie : des ordinateurs et des lampes qui s'éteignent automatiquement lorsqu'aucune présence n'est détectée dans une pièce.