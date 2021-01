La nouvelle éco : l'entreprise ardéchoise FAUN envoie 36 camions-poubelles en Guinée

36 véhicules de collecte de déchets conçus et fabriqués à Guilherand-Granges viennent d'être envoyés à Conakry, la capitale de la Guinée.

L'entreprise FAUN conçoit et fabrique de A à Z des camions-poubelles à Guilherand-Granges en Ardèche et à Lambesc dans les Bouches-sur-Rhône. Elle a envoyé en décembre dernier une commande de 36 bennes en Guinée. Ces véhicules sont actuellement en mer pour rejoindre Conakry.

Une commande importante en Guinée

"Cette commande représente deux à trois semaines de travail et surtout le couronnement de notre stratégie qui veut que nous cherchions à nous affranchir de la dépendance domestique pour trouver des commandes en dehors de France" explique Etienne Blaise. "Depuis quatre, cinq ans nous développons ces bennes pour le marché marocain et régulièrement nous en commercialisons au Cameroun". "Ces bennes sont très robustes, très solides et ne bénéficient pas de technologies extrêmement poussées".

"La moitié des bennes à ordures ménagères qui collectent les déchets en France sont fabriquées dans nos usines de Guilherand-Granges et de Lambesc" - Etienne Blaise

5 à 6 millions d'investissements rien qu'en 2020

"Notre année 2020 a été très bonne, personne n'imaginait en mars dernier que cette année se solderait aussi favorablement pour nous" précise Etienne Blaise. "Nous avons poursuivi nos investissements dans un centre de service flambant neuf et de location, nous avons acheté et monté un nouvel outil de découpe au laser, investi dans un robot de soudure pour appréhender cette nouvelle technologie qui est la soudure à robotisation".

"Ça représente cinq à six millions d'euros d'investissement rien qu'en 2020" précise le patron de FAUN.

FAUN conçoit et fabrique de A à Z des camions-poubelles dans son usine de Guilherand-Granges. - FAUN

