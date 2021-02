La Nouvelle Eco : l'entreprise EMB spécialisée dans les équipements de cuisine fait face à la crise sanitaire

La Nouvelle Eco ce mardi 16 février 2021 s'intéresse à l'entreprise EMB spécialisée dans la vente et l'installation d'équipement de cuisine. L'entreprise basée à Laval a pour client essentiellement des professionnels : des restaurateurs, des traiteurs mais aussi des collectivités. Certes le marché est en difficulté mais le gérant d'EMB, Pascal Daussy, qui a repris l'entreprise il y a un peu plus de deux ans, a su rebondir "On a connu une très forte baisse lors du premier confinement en mars, avril ; on a perdu de l'ordre de 80% mais en fin d'année on avait rattrapé car il y a eu un rebond"

Les produits écolos ont le vent en poupe

La solution ? Probablement la diversité des produits car EMB équipe les cuisines de professionnels mais à tous les niveaux _"on fournit de la fourchette à la chambre froide donc c'_est varié et on peut s'adapter" précise Pascal Daussy qui ajoute que la vente à emporter a aussi impacté les ventes "On a une machine qui met des films sur les barquettes et ça marche, on développe une gamme bio, des produits recyclables type couverts en bambous, tout cela va nous permettre de rester à flot". Et l'entreprise a même recruté : "on n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot on a aussi embauché des jeunes pour faire du commerce, nous avons deux jeunes en alternance" .