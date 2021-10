La nouvelle éco : l'hôtel 5 étoiles Marotte s'agrandit à Amiens

Après trois ans de travaux, une extension de l'hôtel de luxe Marotte a ouvert en centre-ville d'Amiens à la mi-septembre. Sur place, 21 chambres, un restaurant, un spa, et des salles de séminaire. Objectif : attirer des couples, une clientèle d'affaire et créer un lieu de vie pour les amiénois.

C'est un nouveau lieu d'exception qui vient d'ouvrir à Amiens. L'hôtel Marotte, établissement 5 étoiles situé depuis 2012 en centre-ville d'Amiens (rue Marotte), a ouvert mi-septembre un second établissement. Cette extension se trouve rue des Jacobins, à deux pas du premier site, dans un ancien hôtel de la banque de France.

Les deux établissements se font presque face en centre-ville. - Hôtel Marotte

Après trois ans de travaux, on y trouve désormais 21 chambres, ainsi qu'un restaurant, des salles de séminaires et un spa, ouverts à tous. France Bleu Picardie vous fait visiter en son et en images.

Visitez le nouvel hôtel Marotte à Amiens Copier

L'extension de l'hôtel compte 21 chambres réparties sur trois étages. © Radio France - Hôtel Marotte

L'une des suites du nouvel hôtel Marotte. - Hôtel Marotte

L'hôtel propose aussi un restaurant de 70 couverts. - Hôtel Marotte

Une grande terrasse est aussi accessible avec 60 places assises. - Hôtel Marotte

Un magnifique lustre accueille les visiteurs dans l'escalier principal. - Hôtel Marotte

Un immense spa de 350 mètre carré est ouvert à tous, client de l'hôtel ou non. - Hôtel Marotte

Infos pratiques. Le nouvel hôtel Marotte se situe au 60 rue des Jacobins, à Amiens. Compter à partir de 235 euros la nuit, avec accès au spa. Pour le spa seul, c'est 50 euros par personne pour le parcours d'une heure et demi. Pour le restaurant, le menu coûte 39 euros le midi et 65 euros le soir.