La Nouvelle Eco : la CCI de la Sarthe aide les commerces à digitaliser leur activité

La chambre de commerce et d'industrie de la Sarthe vient en aide aux commerces et restaurants touchés de plein fouet par la crise. La CCI a présenté ce mercredi 18 novembre différents dispositifs pour ces TPE,PME. Elle souhaite notamment encourager la digitalisation du commerce.

Philippe Brunet le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie au Mans veut voir dans la crise actuelle un facteur d'accélération de la digitalisation de l'économie. La CCI est en train de procéder à une opération de phoning pour identifier quelles entreprises ont besoin d'aide en la matière. Il s'agit surtout de conseiller et de rappeler aussi que le gouvernement offre à toute les entreprises qui le souhaitent un chèque de 500 euros pour passer au digital. C'est en effet l'un des leviers sur lesquels peuvent encore jouer les commerçants les plus impactés par les deux confinements.

Parmi les entreprises ciblées par la CCI : les libraires, les horlogers, les commerces de jouets, de chaussures ou de vêtements. il s'agit donc de commerces dont les vitrines sont en train de changer de support. Depuis le 9 novembre, 150 commerçants ont été contactés et une petite vingtaine ont demandé un diagnostic.

Par ailleurs, la cellule d'écoute régionale, "Allo PME", continue de fonctionner. Joignable au 02 40 44 60 01, cette cellule délivre des informations sur toutes les aides existantes mise en place par le gouvernement pour les entrepreneurs. Sur les 2500 TPE-PME qui ont déjà appelé ce service, environ 15% étaient sarthoises.