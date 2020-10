"La Nouvelle Éco" : la Covid dope les ventes des jeux de société du castelroussin Alexandre Rousseau

Alexandre Rousseau était analyste programmeur dans une entreprise à Châteauroux. Le travail lui plaît mais il rêve de se lancer dans la création de jeux vidéo. Il quitte alors son emploi et se lance dans le projet avec son frère David, auteur de romans dans le genre fantasy.

Un nouveau jeu de rôles : "L'ordre de Veiel"

Il réoriente très vite le projet vers des jeux de société, « un milieu où il est plus simple de trouver son public ». Les premiers tests sont concluants. Un financement participatif permet de collecter 18 000 euros. Alexandre Rousseau décide de franchir le pas et crée en février 2019 sa société, Paria, avec une partie prestations de services pour la création de sites et d'applis. La même année, il remporte le concours Talents des cités.Lui-même joueur, Alexandre Rousseau a conçu un jeu de rôles, L'Ordre de Veiel, avec des règles de base plus simples que dans d'autres jeux, modulable de 1 à 7 joueurs et avec suffisamment de personnages pour pouvoir refaire une partie sans se lasser.

La Covid a boosté les ventes

Si le confinement a entraîné l'annulation des salons où il avait prévu de présenter L'Ordre de Veiel, il a aussi eu un côté positif : «La Covid a boosté nos ventes sur notre site internet. Les gens étaient bloqués chez eux, en famille, ils étaient à la recherche d'activités», explique Alexandre Rousseau.

Résultat : son stock de 1000 boîtes est pratiquement écoulé. Une nouvelle série est en cours de fabrication. Dans le même temps, le créateur de jeux de rôles travaille sur la suite, un « Chapitre 2 », qui sera disponible l'été prochain. Un nouveau financement participatif, qui s'achève le 5 octobre, a réuni plus de 48 000 euros sur Quickstart. «C'est avant tout un outil de communication et de pré-commandes du jeu», souligne Alexandre Rousseau, très satisfait de la tournure des événements. Et il ne manque pas d'idées pour développer les ventes sur son site en y proposant les romans de son frère David mais aussi des produits dérivés très appréciés des joueurs.