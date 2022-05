La Nouvelle éco : La Vache qui meuh, un studio de création graphique s’est installé à Argenton-sur-Creuse

Jeanne et José Mauduit ont quitté la Normandie pour poser leurs valises dans le Berry. Leur studio de création graphique conçoit et réalise les projets de communication avec une pointe d’humour.

Rien que le nom de leur agence donne le ton ! La Vache qui meuh a été créée à Caen en 2007 par Jeanne et José Mauduit. Tous deux se sont rencontrés à l’École d'art Maryse Éloy à Paris. Leur studio de création graphique propose un regard un peu décalé, humoristique, qui va permettre à leurs clients de se démarquer dans leur communication.

Leurs dessins pour le club de hockey-sur-glace des Drakkars de Caen leur ont permis de se faire connaître un peu partout en France et notamment de la Fédération française de hockey sur glace avec laquelle ils planchent sur différents projets. L’activité est très variée : ils travaillent aussi bien pour des entreprises et des clubs sportifs que pour des institutions comme l’ARS de Normandie qui leur a commandé des affiches sur les gestes barrières pendant la crise sanitaire.

À la recherche d'un autre cadre de vie

Au moment du premier confinement, la famille Mauduit habitait Hérouville Saint-Clair, près de Caen. “On avait en tête de déménager mais le confinement a accéléré les choses, raconte José Mauduit. On a eu envie d’un cadre de vie plus agréable. Argenton-sur-Creuse, on connaissait, on y venait régulièrement pour les vacances car mes beaux-parents y habitent. Les prix de l’immobilier sont aussi plus abordables ici.”

José Mauduit est aussi l'illustrateur d'une série de livres jeunesse intitulée Les P'tits Normands. - La Vache qui meuh

La famille a donc quitté la Normandie pour le Berry en 2020 avec cet atout dans ce métier de pouvoir facilement travailler à distance même si “rencontrer les clients, c’est très important”, souligne José Mauduit. En parallèle de son activité pour le studio, il illustre une série de livres jeunesse, Les P’tits Normands, sur des textes d’Aurélie Derreumaux et de Laurent Granier, et met en couleurs les dessins de presse de Chaunu.

Arrivés dans l’Indre en plein Covid, José et Jeanne Mauduit n’ont ni eu le temps de tisser un réseau localement, ni de démarcher de futurs clients. Mais l’idée de créer de nouveaux projets sur le territoire berrichon les ravit.