La Nouvelle Eco : le centre aquatique de Libourne "La Calinésie" a ouvert ses portes

"C'est une grande satisfaction qui se concrétise aujourd'hui" les mots de Philippe Buisson, le maire de Libourne, présent lors de l'ouverture de la Calinésie, ce mercredi 19 mai. Après trois ans de travaux, le centre aquatique près du lac des Dagueys a ouvert ses portes. Un complexe de 35 000 m2 qui regroupe à la fois des espaces d'apprentissage, de loisirs et bien-être.

Le bassin intérieur de 25 mètres de long, avec les gradins (900 places assises) sur le côté. © Radio France - Emilie Gébleux

Un équipement multifonction

Au sein du centre aquatique, plusieurs piscines sont disponibles à l'intérieur comme à l'extérieur. Dont un bassin de 25 mètres de long qui accueillera, quand le contexte sanitaire le permettra, des compétitions sportives nationales de natation comme l'a indiqué le maire de Libourne, Philippe Buisson.

Des piscines également mises sont à la disposition des plus petits pour l'apprentissage de la nage. Les écoles peuvent donc exploiter les différents bassins. Mais au-delà de cet usage, la Calinésie permet aux familles libournaises et girondines de venir s'amuser et profiter des différentes structures adaptées pour les petits et les grands.

Un espace bien-être avec hammam, sauna, salon de thé et de massage est réservé complètement aux adultes. Et un espace loisir extérieur, avec deux toboggans, une rivière à courant et des jeux pour enfants destinés à tout public .

Espace extérieur, avec l'aire de jeux aquatiques pour les petits © Radio France - Emilie Gebleux

Un ouverture partielle

La Calinésie de Libourne n'est pour l'instant ouverte que pour les enfants du scolaire, parascolaire, périscolaire et l'école du sport. Il faudra attendre le 9 juin, deuxième étape du déconfinement, pour pouvoir profiter du centre aquatique. "Dès le 9 juin, nous allons ouvrir au public mais avec une jauge de 200 personnes par créneau horaire, avec un nettoyage des bassins et des vestiaires pour respecter les règles sanitaires" indique le Maire de Libourne, Philippe Buisson. Puis à partir du 21 juin, l'ensemble du site sera accessible à tous. A terme, le centre aquatique peut accueillir 1500 personnes par jour.