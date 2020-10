La Nouvelle Éco : le cinéma de Péronne rouvre ses portes après sept mois de fermeture

Les Péronnais vont à nouveau pouvoir se faire une toile ! Le Picardy, le cinéma municipal de Péronne, rouvre ce mercredi. Il était fermé depuis mars à cause du confinement et de l'absence du projectionniste, qui est contraint de travailler depuis chez lui. La mairie a fini par trouver une solution de remplacement : "On a fait un appel en externe et on a trouvé quelqu'un de polyvalent", explique Wilfried Belemant, adjoint à la communication. La personne qui accueillera le public devra aussi projeter les films et encaisser si besoin.

Mais le cinéma rouvre avec des nouvelles règles : les spectateurs viendront masqués, il n'y aura qu'un siège sur deux de disponible. L'adjoint ajoute qu'il est nécessaire de réserver en ligne, pour avoir une meilleure idée de la jauge et appliquer les précautions sanitaires plus facilement.

Le premier film diffusé ce mercredi est Tenet, de Christopher Nolan à 16h, puis à 16h30 La Daronne avec Isabelle Huppert. Il y a 8 films à l'affiche chaque semaine, pour un tarif unique de 4,10 euros. Retrouvez la programmation sur le site internet du Picardy.