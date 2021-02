La Nouvelle Éco : le maroquinier Rioland a plutôt bien résisté à la crise

Façonnier pour de grandes marques du luxe, le groupe Rioland a connu un ralentissement de sa croissance en 2020. Le marché mondial repart et de nouveaux investissements sont prévus à Châteauroux et à Baudres.

La fermeture pendant plusieurs mois des boutiques de luxe a eu des répercussions sur le groupe Rioland, façonnier depuis les années 1980 pour de grandes marques françaises, même si certaines ont su rebondir avec la vente en ligne. La production est répartie entre huit sites (sept dans l’Indre et un dans le Cher, à Vierzon), chaque site étant dédié à un client différent afin de respecter leurs secrets de fabrique.

Tous les ateliers du maroquinier ont fermé lors du premier confinement et n’ont rouvert que progressivement jusqu’à l’été 2020. L’absentéisme reste élevé. “La crise a ralenti notre croissance alors que venions de faire des investissements importants", explique Isabelle Bordier, directrice des ressources humaines : "Le marché est aujourd’hui revenu à la normale mais on sent une certaine fragilité liée à l’évolution de la situation sanitaire.”

Depuis 2018, le secteur de la maroquinerie est en forte croissance. Les choix stratégiques opérés par Jean-François Rioland, PDG de cette entreprise familiale, et la qualité du travail effectué, fruit d’un savoir-faire présent dans l’Indre depuis plusieurs décennies, lui ont permis de décrocher de nouveaux marchés. Entre 2018 et aujourd’hui, le groupe est passé de 350 à 660 salariés et les prospectives s’annoncent bonnes sur les dix ans à venir.

Des recrutements à Châteauroux

Confronté à des difficultés à recruter en milieu rural, le groupe Rioland a ouvert cours Saint-Luc à Châteauroux en 2019 un atelier adossé à un centre de formation pour y former ses futurs salariés. En 2020, il a créé un second atelier sur la zone des Fadeaux dans un bâtiment de 1100 m2 où est déjà prévue une nouvelle extension. Les effectifs pourraient passer de 70 à 250 à 300 d’ici trois à quatre ans.

Un nouveau bâtiment à Baudres

À Baudres, où se trouve le siège social, la construction d’un nouveau bâtiment de 2000 m2 s’avère nécessaire pour y abriter la plateforme de préparation des cuirs avec, à la clé, 50 à 60 recrutements. Un chapiteau a été installé en attendant sa livraison prévue au 1er semestre 2022. Le groupe vient de déposer un dossier dans le cadre du Plan de relance.

La crise a aussi des effets bénéfiques : elle a entraîné la relocalisation de la fabrication de composants (des pièces finies qui viennent s’ajouter aux produits) d’Asie en France, ce qui permis de développer un atelier à Baudres.