La Nouvelle Eco : les emplois du chantier du canal Seine Nord seront-ils locaux ?

C'est l'un des dossiers emblématiques des Hauts de France qui bascule enfin dans le concret. Plusieurs conventions viennent d'être signées entre la Région, la chambre de commerce et d'industrie, pôle emploi et la société du canal. Des partenariats pour garantir au maximum l'emploi local.

La Nouvelle Eco avec l'un des dossiers emblématiques des Hauts de France qui bascule enfin dans le concret. Plusieurs conventions viennent d'être signées pour garantir au maximum l'emploi local sur ce chantier gigantesque qui va permettre de relier la seine à la mer du nord via l'Oise d'ici 2028.

L'enjeu est énorme, jusqu'à 6000 emplois pourraient être crées pour creuser et aménager le canal. Les travaux de voiries vont débuter le mois prochain. Mais comment garantir que les entreprises de la région profitent de cette opportunité ? "C'est une priorité pour le la société du canal", explique le président de son directoire, Jérôme Dezobry.

Clauses d'insertion

"Nous sommes un établissement public, nous passons par les marchés publics et donc par l'anticipation mais aussi par plein d'outils de la commande publique, on peut favoriser l'emploi local. Dans ces marchés on peut mettre ce que l'on appelle des clauses d'insertion qui imposent aux attributaires de marchés d'embaucher des personnes qui sont éloignées de l'emploi, des jeunes en recherche, des chômeurs de longue durée. ce dispositif on l'a mis en place dès les marchés d'étude. 26 personnes ont déjà trouvé un emploi de cette façon dans ces travaux d'études qui représentent en tout 400 emplois", poursuit Jérôme Dezobry.

"Outre l'insertion, il faut aussi préparer les entreprises, préparer la formation, préparer Pole Emploi pour pouvoir accueillir au mieux et doter au mieux les acteurs de la région. Si le vivier économique de la région est prêt, nécessairement ces entreprises seront les mieux placées pour récupérer les marchés."

Guichet unique de l'emploi

Pour plus d’efficacité dans la prise d'information ou le recrutement, un guichet unique est aussi en place avec un numéro, le 03 74 27 00 27. "C'est pour accompagner les entreprises et anticiper au mieux", insiste Jérôme Dezobry pour qui "anticipation est le maître mot. C'est un grand chantier, souvent on a dit que c'était l'Arlésienne, il faut beaucoup d'études, mais une fois que le plan est lancé, tout monte très rapidement en charge."