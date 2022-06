La nouvelle éco : les serres municipales de Toulouse testent l’eau solide de Berger-World

Le réservoir d’eau solide Berger-World ce sont des petits cristaux hydro rétenteurs composés principalement de potassiums et biodégradables. Mélangés aux semences ou placés au niveau des racines, ils permettent aux plantes d’absorber l’eau et les éléments nutritifs suivant leurs besoins et de manière continue. Un système économique et écologique que Samuel Philibert-Charles a créé, il y a quatre ans environ, pour permettre aux plantes d’absorber l’eau en fonction de leurs besoins. L’eau est donc en permanence à disposition des plantes. Cinq grammes de produit peuvent retenir jusqu’à 1 litre d’eau, et les cristaux peuvent être utilisés pendant 5 ans.

Et alors que préserver l’eau est donc aujourd’hui un véritable enjeu économique, environnemental et sociétal, les cristaux peuvent être une solution pour les particuliers et les professionnels. L’arrosage des plantes, des espaces verts et des cultures est notamment une importante source de gaspillage d’eau : 80 % de l’eau utilisée disparaît dans les sous-sols et n’est pas exploitée par les plantes. Les serres municipales de Toulouse sont en phase de test avec ces réservoirs d’eau solides et peuvent donc espacer les arrosages.