La nouvelle éco : malgré la crise, le Coffee shop Le Fox s'agrandit à Metz

Covid oblige, l'agrandissement du Fox a pris un peu de retard, sans jamais être remis en question. Le projet, lancé avant le confinement, a pris tout son sens, avec les nouvelles règles de distanciation sociale.

Les clients nous offrent tellement d'amour !

Florian, l'un des deux co-gérants de ce coffee shop messin, explique qu'ila fallu se réinventer, pendant le confinement : "On s'est lancé dans les livraisons à vélo, on proposait des petits-déjeuners à domicile! On a cartonné, ajoute-t-il, les gens ont joué le jeu, ça nous a permis de garder le lien, de revoir des visages qui nous manquaient fort. On s'est vraiment réinventés pour sauver les meubles. Au final, c'était même sympa, il faisait très beau, on avait les routes pour nous et c'était un peu notre sortie du confinement !"

L'ouverture de l'agrandissement était prévu le 8 septembre, pour fêter les trois ans de l'établissement, il faudra finalement attendre encore un peu. "Mais si on a tout mis en œuvre pendant le confinement pour rester debout, ce n'était pas seulement pour maintenir notre commerce, c'est aussi parce qu'on savait que l'on avait ce projet derrière !"

Un nouveau projet comme un horizon dans le marasme

Il poursuit : "On avait cette petite pression en plus, de nous dire : quand on reprend, on a ce projet d'agrandissement !". Les dernières mesures sanitaires n'ont d'ailleurs fait que confirmer la nécessité d'agrandir le Fox : "Connaissant nos hivers rudes, avant les gens partageaient les tables, ou s'asseyaient sur un coussin dans un coin, car ils voulaient rester au chaud. Là, on rajoute 170 m2 en prenant la cellule voisine, ça nous permet d'être confort, pour les clients mais aussi pour l'équipe !"

Car l'équipe s'est étoffée, avec une quinzaine de salariés derrière le comptoir : "On commence à se marcher dessus !"

Avec cet agrandissement, le Fox va aussi cuisiner sur place ses pâtisseries, sous-traitées pour l'instant, et lancer sa propre marque de cookies.

Retrouvez la nouvelle éco, du lundi au vendredi sur France Bleu Lorraine à 7h15 et midi.