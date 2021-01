La nouvelle éco : Néodif poursuit son développement dans le Sud-Mayenne malgré la crise

Tous les matins "la Nouvelle Éco" de France Bleu Mayenne s'intéresse aux entreprises et aux secteurs de notre département qui s'adaptent à la crise de la Covid-19. Les restaurants et les bars sont fermés depuis plusieurs semaines, ce qui impacte, par exemple, le grossiste en bière Neodif.

25 salariés travaillent pour cette entreprise dans la zone artisanale de Bazouge, près de Château-Gontier-sur-Mayenne. Malgré un ralentissement d'activité depuis mars 2020, et des mesures de chômage partiel, Néodif continue de travaille sur certains projets structurants. "On garde le moral et l'ambition de les réaliser, comme l'intégration de nouvelles marques dans notre porte-feuille ou des projets de croissance externe toujours dans nos tuyaux" explique Gilles Hays, le fondateur de Néodif. L'entreprise est spécialisée dans l'importation de bières spécialisées et et compte parmi ses clients des caves, des bars, mais aussi les restaurants.

Ces derniers sont malheureusement fermés depuis plusieurs semaines. "Si leur ouverture contribue au développement du coronavirus, la logique veut qu'on les maintienne fermés. Je demeure, malgré tout, un peu sceptique au regard de l'évolution de l'épidémie. Nous sommes fortement impactés et à l'arrêt complet depuis plusieurs mois, et on voit bien qu’on n’a pas complètement la maîtrise. Les restaurateurs avaient pris des mesures solides d'après moi" explique Gilles Hays.

►► La nouvelle éco c'est tous les jours sur France Bleu Mayenne à 7h16 et 8h46.