La Nouvelle éco : Poma et Michelin signent un partenariat d'innovation

Quel est le sens de ce partenariat?

Jean Souchal, président du directoire de POMA - Le sens du partenariat, il est simple : c’est que les uns et les autres nous sommes des acteurs de la mobilité, des acteurs anciens avec évidemment une grosse expérience et un monde devant nous qui est plein d’espoir. L’idée c’était vraiment de penser à cette mobilité qui est complètement en train de changer et de penser au long terme : comment on peut être encore plus vertueux, comment on intègre finalement tous les besoins avec nos compétences respectives de recherche et développement pour aboutir à de vraies innovations. Bonnes sur le plan de l’environnement, mais au-delà de l’environnement, [bonnes sur le plan de] l’acceptabilité des choses : la partie qui concerne le bruit, la partie qui concerne le recyclage des produits, enfin tout ce qui aujourd'hui donne du sens à notre empreinte dans la mobilité.

Michelin c’est le caoutchouc, le pneu. Est-ce qu'il y a beaucoup de caoutchouc dans une installation Poma?

Ce n'est pas que le caoutchouc, et le pneu - mais Michelin en parleraient bien mieux que moi! Je crois que ce sont surtout aussi des gens plein de talent et d’idées. Effectivement on a des produits de ce type, donc il y a des choses à faire sur une remontée mécanique...

Où est le caoutchouc, les pièces flexibles sur une remontée?

Il y a des tas d’endroits : on le voit au sommet du pylône, on le voit à l'intérieur des cabines, on le voit dans nos stations... enfin il y a des tas d’endroits où on a ces matières flexibles composites sur lesquelles on peut tout à fait travailler et c’est bien ça l’enjeu de ce partenariat.

Concrètement vous allez faire quoi ensemble?

On va aller doucement ! On a dit qu’on annoncerait des choses au mois de juin sur du concret. Vous imaginez bien que ça fait 4-5 ans qu’on a déjà des travaux en commun. On va y aller doucement, mais on a vraiment cette volonté d'entreprises centenaires quasiment des deux côtés pour ce mariage de longue durée - puisque on est vraiment dans la longue durée.