La nouvelle éco : quand les communes délèguent au privé la gestion des aires de camping-cars

Camping-Car Park vient d'inaugurer l'aire de Caussade dans le Tarn-et-Garonne. Caussade qui s'ajoute à Montech, Saint-Nicolas-de-la-Grave (Tarn-et-Garonne), Capdenac-gare (Aveyron), Rieux-Volvestre, Revel (Haute-Garonne), Roquecourbe (Tarn), Riscle (Gers), Arreau ou encore Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées) pour la partie occidentale de l'Occitanie.

Le télépéage des aires de camping-cars

Camping-Car Park est présent dans 40% des aires payantes pour camping-cars en France. La société, unique en Europe, a pour spécificité de gérer ces aires-là de manière automatisée, pour le compte de collectivités locales ou d'investisseurs privés. Gèrer une aire de camping-car n'est pas simple pour les collectivités car on ne sait jamais quand arrive et part un camping-cariste. Il faudrait dans l'absolu du personnel d'astreinte en soirée et les week-ends. Camping-Car Park mutualise les frais de gestion, ce qui leur permet de redistribuer les deux tiers du prix de la nuit aux communes.

Sur 1.000 aires existantes en France, 500 gratuites sont gratuites pour le stationnement, seuls les services sont payants. Sur les 500 autres, payantes, Camping-Car Park en gère 200, totalement automatisées.

Le camping-car en plein essor, de nouveaux usagers l'été dernier

Depuis 15 ans, l'usage du camping-car est sur une croissance très linéaire de 5% par an. Mais cet été, selon Laurent Morice le co-fondateur, l'usage est différent. "Les propriétaires ont hésité à partir en haute-saison, ils ont prêté leur véhicule à la famille, ou l'ont loué sur des plateforme particuliers-à-particuliers." Dans les prochaines années, les professionnels s'attendent à une croissance plus forte encore des acquisitions de camping-cars.

Des vacances sécurisées par rapport aux endroits à forte concentration

Les vacances de la Toussaint clôturent la haute saison des camping-caristes même si juillet-août-septembre sont les plus forts mois. L'usage se développe de plus en plus sur les mois d'hiver, observe Laurent Morice.

