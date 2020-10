La nouvelle éco : toujours pas de perspectives pour les agences de voyages

Avec la restauration et l'événementiel, c'est l'un des secteurs d'activité qui souffre le plus de la crise sanitaire : le tourisme et les agences des voyages. A Dijon, Jean-Marie Bernard ,le patron de JMB Voyages estime que le secteur va devoir s'orienter vers de nouvelles destinations.

Trois mois après le déconfinement quelle est la situation de votre agence de voyage ?

La situation est identique. L’agence est toujours fermée 80 % du temps et la destination que nous vendons le plus à savoir le Canada, a toujours ses frontières fermées. Tous les voyages, du mois de juin au mois d’octobre ont été annulés.

Quelles sont les destinations qui fonctionnent ?

En Europe, c'est la Grèce, l’Espagne et l’Italie. Certains pays demandent des tests PCR, 48 heures avant l’embarquement, et ce n’est pas facile de les effectuer. Certains vols ont repris vers les départements d’Outre-mer aussi sauf la Guadeloupe. Même si les frontières étaient ouvertes, les gens n’ont pas envie de voyager. On ne sait pas si il y aura un reconfinement. Un voyage programmé cette année peut être reprogrammé l’an prochain. Le climat n’est pas propice au voyage.

Le site internet de JMB Voyages, une agence spécialisée dans les voyages au Canada - JMB Voyages

Quelles sont les perspectives pour 2021 ?

Tous les voyages sont annulés jusqu’au mois de décembre. Nous pensions que l’activité repartirait à partir de l’automne. Les nouvelles du côté européen ou canadien ne sont pas bonnes. On parle de reconfinement partout. Tous les bars et les restaurants et les salles de spectacles à Québec et Montréal sont fermées pour tout le mois d’octobre. L’ensemble des signaux est inquiétant. On ne sait pas quand on va pouvoir retravailler avec le Canada.

Le risque c’est que 2021 soit aussi une année blanche ?

On ne pourra pas faire pire qu’en 2020. Si cette situation perdure, on va devoir proposer des alternatives, d’autres destinations moins lointaines. On aura le choix d’arrêter l’activité ou de continuer en proposant d’autres destinations. Économiquement ce sera intenable. Comme l’événementiel, la culture on est dans le brouillard total. Les agences de voyage sont sur un chiffre d’affaire en baisse de 80 à 95 % en 2020

Vous estimez à quand un retour à la normale ?

Ce sera pas le cas avant 2023 ou 2024. On parle d’une retour à la normale d’ici 3 ans. On sait clairement que l’on a deux à trois années devant nous très compliquées à gérer.