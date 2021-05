La Nouvelle Eco : un ancien scaphandrier producteur de spiruline dans le Calvados

Mathieu Boutet est un passionné, intarissable sur sa spiruline des vikings dont il a commencé la production en 2019. Cet ancien scaphandrier a eu la révélation lors d'une mission au Sénégal où la spiruline est utilisée pour "combattre la mortalité infantile due à la sous-nutrition". Il n'en fallit pas plus pour le décider à tout plaquer pour ouvrir sa ferme à Longues-sur-Mer, à moins d'un kilomètre de la plage.

Pour être scaphandrier, on n'a pas besoin d'être fou mais quand on l'est, ça aide. Alors que peut-être je le suis un peu mais que personne n'ose me le dire "

560 m2 de serres, sous 40 degrés pour cultiver la précieuse spiruline

Quatre bassins installés sous serre permettent de produire jusqu'à une demie tonne de spiruline © Radio France - Elodie Touchais

N'allez surtout pas dire à ce passionné que la spiruline est une algue ! C'est une cyanobactérie rectifie aussitôt le jeune patron qui détaille, "c'est la transition sur terre entre les bactéries et les végétaux". Comme les végétaux, elle a besoin de soleil, lumière et chaleur pour pousser. Et comme les bactéries, elle prolifère. En un mois, les 20 premiers litres de spiruline commençaient déjà à donner.

La couleur verte de la spiruline provient de la chlorophylle qu'elle contient © Radio France - Elodie Touchais

Une récolte de mai à septembre

C'est la spiruline qui impose son rythme mais c'est généralement entre mai et septembre que la récolte se fait. Les journées sont longues : elles commencent à 4h du matin et se terminent rarement avant 14h. Avant d'obtenir les précieuses brindilles qui seront consommées dans un yaourt, une salade ou un jus de fruit, la spiruline est pressée, mise en froid et déshydratée.

20 euros les 100 grammes

Une fois déshydratée, la spiruline se consomme en brindilles - Mathieu Boutet

La spiruline est réputée excellente pour la santé. " C'est de l'EPO naturel" riche en fer, zinc, cuivre et magnésium énumère le producteur qui en deux ans a fait mieux que son business plan de départ. "C'est ma banquière qu doit être contente"!

Mais pas question pour Mathieu Boutet de voir les choses en plus grand. Il préfère former de futurs producteurs de spiruline. "Il y a de la place pour tout le monde" ! dit-il.

La France compte aujourd'hui 180 producteurs de spiruline.