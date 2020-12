Une entreprise haut-savoyarde lance une capote pour vélo

Une entreprise de Veyrier-du-Lac, en Haute-Savoie, vient de lancer "Bup-up", un toit anti-pluie pour vélo. Le but est de surfer sur la vague du vélo et de répondre à un véritable besoin selon son fondateur.

Alors que l'utilisation du vélo est en plein boom, notamment depuis le début de la crise sanitaire, de plus en plus d'entreprises surfent sur la vague. Rainjoy, installée à Veyrier-du-Lac, en Haute-Savoie, est l'une d'entre elle. La société vient de lancer une capote pour vélo, c'est à dire un toit anti-pluie. Son dirigeant, Eric Frandeboeuf le présente.

Le "Bub-Up" fait également sac à dos - Rainjoy

France Bleu Pays de Savoie : Qu'est-ce que Bup-Up ?

Eric Frandeboeuf : C'est bulle de protection contre la pluie et qui s'adapte à tous les vélos. Cela ressemble en fait à une sorte de toit ou de capote qui se déploie au dessus du cycliste. C'est en textile avec une partie transparente à l'avant. Notre "Bup-up" protège 80% du corps, du genou jusqu'à la tête. On peut l'enfiler comme un sac à dos, puis l'accrocher à l'avant sur le guidon, avec de simples bandes auto agrippantes.

La présentation du "Bub-Up" - Rainjoy

Avant de lancer ce produit, vous avez probablement fait un constat. Quel est-il ?

70% des personnes qui font régulièrement du vélo renoncent à le prendre en temps de pluie, selon des études. Les vêtements actuels ne sont donc pas une solution ultime et absolue.

L'objectif est-il également de pousser les gens à prendre le vélo ? On sait qu'il y a eu un effet confinement.

En effet, on l'a vu après ce premier confinement et c'est quelque chose qui s'annonce après le deuxième. Effectivement, les gens sont de plus en plus nombreux à prendre leur vélo C'et une tendance de fond qui a commencé il y a quelques années et s'est accentuée durant cette crise sanitaire. Le vélo est l'un des meilleurs gestes barrières.

Mais vu le contexte économique, n'est-ce pas risqué de lancer un produit maintenant ?

Nous avons eu un excellent lancement car nous avons participé en septembre à l'un des seuls salons professionnels organisé en France et ça nous a permis de faire un très bon démarrage. Pendant cette période de confinement, ce fut plus compliqué car les magasins de vélo étaient ouverts mais les gens ne savaient pas. La c'est en train de repartir. Quoiqu'il en soit, le marché du vélo n'est pas le plus impacté par rapport aux autres acteurs économiques.