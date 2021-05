Une micro-brasserie flottante, c'est l'idée d'Arnaud Daumerie, un passionné de bières et de saveurs originales. Il a en fait délocalisé le Bears'Tavern, la micro-brasserie qu'il a lancé dans son jardin en 2016. Un investissement conséquent pour agrandir sa production locale et ça marche.

Arnaud Daumerie, amiénois de 40 ans, concilie enfin sa passion pour la bière et les bateaux. Il a délocalisé sa micro-brasserie, le Bears' Tavern dans une péniche quai Charles Tellier, sur la Somme. Un projet mûrement réfléchi juste avant la crise sanitaire mais il a ouvert officiellement en septembre dernier, et il a donc fallu se réinventer pour fonctionner.

La Nouvelle éco : Une micro-brasserie flottante cartonne quai Charles Tellier à Amiens Copier

Le brasseur reverse 5% de ses revenus aux bars et restaurants avec lesquels il travaillait avant la crise sanitaire. À cause de leur fermeture, il travaille désormais avec des cavistes et des boutiques comme par exemple La Cave du Houblon à Amiens. Il livre également à domicile dans Amiens Métropole, Corbie et Abbeville. Autrement, les clients peuvent venir se fournir directement depuis la péniche mais pour déguster ses créations, il faudra attendre encore un peu. Arnaud Daumerie prévoit prochainement un atelier dégustation à l'avant de la péniche.