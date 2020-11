La nouvelle éco : Wall Street Engish a perdu un tiers de ses élèves en un an au Mans

Rebbecca Track , la responsable de Wall Street english au Mans préfère parler de stagiaires plutôt que d'élèves. Mais qu'importe, leur nombre a drastiquement baissé en quelques mois. Moins un tiers , soit une centaine d'élèves en moins courant 2020. La faute aux deux confinements. Lors du premier en mars-avril, le centre avait été fermé, cette fois les cours sont toujours donnés mais tous à distance. Wall Street English a d'ailleurs mis au service des enseignants une plateforme dédiés à ces apprentissages en ligne.

Difficulté avec les élèves habitant à la campagne"

Seulement Rebecca Track en convient "il nous manque la spontaneité. Et puis le langage corporel peut aider à la compréhension, mais ce n'est pas possible avec des cours en ligne". L'enseignante a eu aussi quelques difficultés avec des élèves habitant en campagne. Etablir le lien via les écrans n'était toujours chose facile, question de réseaux. Par ailleurs, la responsable du centre regrette désormais ne plus pouvoir organiser des fêtes lors desquelles les éléves se rencontraient. "La dernière ce fut Halloween, il y avait des citrouilles, nous avions fait des ateliers. "

Cependant le confinement n'aura pas été négatif pour tout le monde. Malgré la baisse du nombre de ses élèves, Rebecca Track a également enregistré de nouvelles inscriptions. " Ce sont des cadres qui télétravaillent et ne perdent plus leur temps dans les transports. Donc ils sont plus disponibles pour apprendre l'anglais".

