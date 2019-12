La nouvelle formule du bac c'est déjà "demain" pour les élèves de Première

Limoges, France

Le bac nouvelle formule est bel et bien entré en vigueur en septembre .... pour les élèves de classe de Première. Ceux-ci passeront dès le début d'année prochaine une première série d'épreuves mais pour les principaux intéressés on ne sait pas encore trop où l'on met les pieds. La Rectrice de l'Académie de Limoges elle, se veut rassurante. Ce nouveau bac doit permettre d'atténuer le stress des élèves en lissant l'évaluation sur les deux dernières années du lycée et en valorisant le contrôle continu.

Les élèves sont encore un peu dans le flou

Il y a ceux, comme Théophile, qui jouent la carte de la franchise " Je ne vais pas vous mentir, honnêtement je n'ai pas trop suivi ça, je suis dans le flou, je suis et je prends comme ça vient " explique le jeune homme. Un peu plus loin, Justine crois en savoir un peu plus " j'ai surtout compris que l'on allait passer des épreuves en février et en mai, mais il y aussi le bac de Français en même temps, et les profs ne savent pas trop non plus" explique-t-elle avant de conclure " du coup on est un peu lâchés dans la nature".

Et à croire Anna, les parents aussi ont bien du mal à suivre ce nouveau bac. Elle s'est penché sur les E3C, les prochaines et nouvelles épreuves qui les attendent elle et ses camarades. Au total, 3% du résultat final " Ce sont des semaines de partiels, où l'on va passer les matières anglais, espagnol ou allemand, histoire-géographie, sport et enseignement scientifique" détaille-t-elle avant de préciser " Pour les spécialités on en passe une à la fin de l'année, celle que l'on ne gardera pas en Terminale, et puis il y a aussi le bac de Français" .

En quoi consistent ces premières épreuves ?

E3C : comme 3 épreuves du tronc commun

Et bien Anna, a presque 20/20 ! En réalité les épreuves E3C auront lieu entre 20 janvier et 21 février prochain. Elles concernent 3 matières du tronc commun : les deux langues vivantes et l'Histoire-Géographie. Comme c'est du contrôle continue Anna va de nouveau passer des épreuves sur ces trois matières en mai prochain, puis en Terminale . " Chaque épreuve compte pour 1,66% de la note finale globale du bac ! " souligne Anne Laude, Rectrice de l'Académie de Limoges qui veut rassurer. " L'idée de ce contrôle continue c'est avant tout de valoriser le travail régulier des élèves !"

Quels sujets pour quels correcteurs ?

Côté organisation le choix des sujets de ces épreuves sera fait par les équipes pédagogiques de chaque établissement. Elle disposera pour celà, d'une Banque Nationale de Sujets à partir du 9 décembre prochain à l'intérieur de laquelle seront disponible 200 sujets pour chaque discipline.

A l'issue des épreuves les copies vont être numérisées puis envoyées aux différents correcteurs qui corrigeront et annoteront directement sur la version numérique. Aucun professeur ne corrigera les copies de ses propres élèves. Il y aura ensuite une commission pour uniformiser et revoir la correction. Les élèves auront accès aux résultats mais aussi aux copies avec les annotations et les conseils des correcteurs à partir du 15 mars prochain. De quoi s'améliorer et se perfectionner avant les épreuves de mai.