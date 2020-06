La nouvelle maire de Périgueux Delphine Labails abandonne les projets lancés par son prédécesseur

Le quartier Montaigne et la manufacture gourmande ne verront jamais le jour à Périgueux. Les deux dossiers phares soutenus par le maire sortant Antoine Audi sont abandonnés. La nouvelle maire de Périgueux, la socialiste Delphine Labails élue à la tête d'une liste d'union de la gauche et des écologistes avec plus de 40% des voix l'a confirmé ce lundi 29 juin sur France Bleu Périgord.

Une dalle végétalisée

Réécoutez l'ITW de Delphine Labails, maire de Périgueux Copier

"J'ai toujours été très claire pendant le mandat qui se termine et ma position n'a pas changé, je veux consacrer l'argent de la ville à l'ensemble des quartiers et pas concentré sur l'hyper-centre " rappelle la nouvelle maire de Périgueux. Concernant l'avenir de la dalle Montaigne, Delphine Labails précise qu'elle a déposé un recours devant le tribunal administratif à propos de sa cession, et dit se tenir à la disposition de l'entreprise qui l'a acquise pour discuter du retour de la dalle dans le patrimoine municipal. "Nous avons évoqué une fonction de parking mais avec un vrai projet de végétalisation. C'est un enjeu fort pour la ville et les 20 prochaines années".

Le stationnement restera gratuit

Comme elle s'y était engagée, Delphine Labails proposera la gratuité du stationnement dans le centre-ville. "Il était gratuit jusqu'au 4 juillet date de l'installation dans mes fonctions, et le restera" précise-t-elle.

Enfin la nouvelle maire de Périgueux entend poursuivre les Nuits gourmandes, ces tables ouvertes installées dans les rues qui ont connu un grand succès les étés derniers. "Comme beaucoup de Périgourdines et de Périgourdins, je suis gourmande explique-t-elle. C'est un concept qui avait bien fonctionné. La difficulté pour cet été, c'est que toutes les manifestations ont été annulées et qu'il va falloir re-proposer une programmation. On y a travaillé pendant les six semaines qui ont suivi le déconfinement. On proposera des formes légères de spectacles dans tous les quartiers de manière à ce que Périgueux soit une ville de fête tout l'été.