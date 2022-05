La nouvelle procureure de la République de Belfort, Jessica Vonderscher, prend ses fonctions

La lutte contre les stupéfiants, les violences intra-familiales, la sécurité routière ou la réinsertion : voilà quelques unes des priorités de la nouvelle procureure de la République de Belfort, Jessica Vonderscher. Juge d'instance puis vice procureur à Colmar, elle vient de prendre ses fonctions après avoir passé trois ans au sein de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle. Conclusion de ses travaux: 59 % des détenus récidivent à leur sortie de prison. Elle nous a accordé sa première interview sur France Bleu Belfort Montbéliard.

France Bleu Belfort Montbéliard : l'un de vos principaux axes de travail concerne la lutte contre le trafic de drogue ?

Jessica Vonderscher : Oui, nous avons la chance sur le Territoire de Belfort d'avoir des équipes d'enquêteurs extrêmement performants, que ce soit au commissariat ou en gendarmerie. Dans le démantèlement de ces points de deal, il faut agir à la fois sur la répression, avec des sanctions fermes pour les personnes qui vendent des produits stupéfiants et à la fois sur l'angle de la prévention, notamment pour lutter contre les personnes qui consomment des produits stupéfiants. Et pour ça, cela passe notamment par le soin et pas uniquement une sanction répressive, mais vraiment faire en sorte que ces personnes n'aient plus envie de consommer aucune des drogues illégales.

Quels sont les dispositifs existants?

Nous avons un certain nombre de dispositifs qui sont déjà en place sur le territoire, qui sont pilotés soit par des associations qui ont des rendez-vous avec des médecins, notamment des assistantes sociales et surtout pilotés par le Service pénitentiaire d'insertion et de probation. On a notamment un stage de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants et nous irons sans aucun doute à l'automne vers d'autres dispositifs, plus innovants aussi. Quand une infraction est commise, l'idée c'est de protéger la société. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui protège au mieux la société? Et je pense que c'est une vraie conviction chez moi que ce qui nous protège le plus, c'est de faciliter la réinsertion des personnes qui ont été condamnées.

Vous avez créé en 2008 un collectif, le collectif Walden, formé de professionnels de l'univers carcéral et judiciaire. Il en ressort que 59 des détenus qui sortent de prison récidivent. Est-ce que ca veut dire que la prison ne sert à rien?

Je ne dis pas que la prison ne sert à rien. Je dis qu'il faut moins incarcérer pour mieux incarcérer. Nous sommes un des pays européens qui a le plus incarcéré les dernières années. Notre population carcérale a plus que doublé depuis les années 2000. Là ou tous nos pays du nord de l'Europe, et notamment l'Allemagne, ont baissé le nombre de détenus. Nous avons près de 72 000 détenus dans les prisons de France. C'est un record absolu puisque nous sommes revenus à des taux supérieurs à ceux que nous connaissions avant la crise sanitaire.

Pourquoi ce n'est pas efficace?

Parce que quand vous avez deux ou trois détenus dans une cellule de neuf mètres carrés, avec un manque de personnel, tant au niveau des surveillants que des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, on ne peut pas faire un travail de qualité, même si on le voulait, et c'est pour ça qu'on arrive à ce taux de 59 % de récidive. Mais une fois que vous avez un travail, vous avez potentiellement un salaire qui rentre. Vous avez un logement, vous avez une famille. Et en général, quand cette équation là est remplie, il y a moins de risque de récidive.

Sur ce point là, précisément, comment vous pouvez agir, vous, en tant que procureur de la République?

Je dirais que le procureur de la République a effectivement un pouvoir pour changer les choses puisque c'est lui qui propose une peine au tribunal. Donc, c'est une attention particulière à avoir au sein de mon équipe sur le choix de la peine qui est proposée. Et c'est nous qui décidons aussi de mettre à exécution les peines qui sont prononcées. C'est plus efficace en terme de lutte contre la récidive, de garantir des conditions de détention qui sont dignes et de permettre aux personnes qui sont incarcérés de pouvoir travailler, se former, suivre des soins lorsque c'est nécessaire plutôt que de les laisser dans une cellule 22 h sur 24.

Est ce que la prison est toujours la peine la plus adaptée?

Nous avons dans l'arsenal législatif d'autres types de peines. On a parlé des stages qui sont sans doute plus efficaces. Et nous avons surtout cette peine de travail d'intérêt général, c'est à dire un travail qui est effectué gratuitement pour la collectivité par la personne condamnée. Et le Territoire de Belfort est particulièrement en pointe par rapport au reste de la France et nous avons notamment le Grand Belfort ou la Commune de Belfort, ou encore l'hôpital du Nord Franche-Comté qui accueille énormément de personnes condamnées. Et c'est vrai que cette peine de travail d'intérêt général, elle permet vraiment de sociabiliser la personne. C'est souvent une première expérience de travail et on a parfois ce qu'on appelle nous les belles histoires.