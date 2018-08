Andy Delort, une des nouvelles recrues du MHSC, a été placé en garde à vue dans la nuit de dimanche à lundi après avoir insulté et menacé des policiers qui l'ont interpellé à l'issue d'une course-poursuite entre Agde et Marseillan.

Marseillan, France

Le nouvel attaquant du MHSC, Andy Delort, 26 ans, a été interpellé par les policiers d'Agde dans la nuit de dimanche à lundi, à l'issue d'une course-poursuite avec son véhicule dont il était le passager.

Andy Delort, originaire de Sète, qui a joué à Nîmes en 2009 pendant un an et qui vient de rejoindre le club héraultais en provenance de celui de Toulouse, circulait à bord de sa propre voiture, un 4x4 conduit par un ami dépourvu de permis de conduire et en état d'ébriété.

Peu de temps auparavant, ce dernier avait refusé de se soumettre à un contrôle de police. Une course-poursuite s'est alors engagée avec les policiers. La voiture a fini par stopper sa course quelques kilomètres plus loin, dans la commune de Marseillan.

Andy Delort a alors copieusement insulté et menacé les policiers.

Espèce de trou du cul !

Dans un premier temps, le footballeur montpelliérain a déclaré: "je m'en bats les c..., je gagne 150 000 € par mois".

Il a ensuite menacé directement un des policiers qui venaient d'intercepter le 4x4 en ces termes: "Espèce de trou du cul, je vais te retrouver dans la rue, toi et tes enfants !"

Le parquet de Béziers confirme ce lundi après-midi le placement en garde à vue du footballeur professionnel. Celui-ci devrait faire l'objet de poursuites judiciaires pour outrage et menaces dans les prochaines heures.

Au mois de juin dernier, Andy Delort avait déjà fait l'objet d'une condamnation à Toulouse pour conduite en état d'ivresse. Son permis de conduire avait alors été annulé pour une période de quatre mois.

Andy Delort est connu pour son parcours chaotique au sein des clubs de foot où il est passé. Au sein des clubs et en dehors auss, "un sanguin" comme on dit.