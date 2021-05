La Nouvelle République poursuivie en diffamation par un ex-candidat aux sénatoriales

Aux dernières sénatoriales, Paul Thore était candidat sans étiquette, partisan du référendum d'initiative citoyenne (RIC), des élections au tirage au sort et d'un contrôle citoyen sur les médias. Ce mercredi après-midi, à la barre du tribunal de Châteauroux, il vient expliquer pourquoi il s'est senti diffamé par un article paru dans la Nouvelle République le 22 septembre. Le texte, lu à l'audience, commençait ainsi : "À 47 ans, Paul Thore est loin d’être le candidat le plus méconnu, dans l’Indre. Mais si son passé resurgit lorsqu'il revient sur le devant de la scène, il balaie l'étiquette qu'on veut lui coller". Ce passé, une astérisque le rappelait à la fin, ce sont ces mois de détention provisoire passés en 2004 dans une enquête concernant une organisation qualifiée par le procureur de l'époque de "néonazie". Dans cette affaire, Paul Thore n'a jamais été condamné. C'est écrit noir sur blanc.

Une longue diatribe contre le quotidien

Le désormais ex-candidat s'indigne : "On s'est amusé à me remettre ça sur le dos pour des raisons partisanes, je n'ai jamais eu d'activité criminelle". Paul Thore se lance également dans une longue diatribe contre la Nouvelle République, "un mastodonte médiatique et financier qui fait et défait les réputations des personnalités locales". Le plaignant réclame plus de 20.000 euros de réparation pour le préjudice subi : 25.000, explique-t-il, comme le nombre d'exemplaires vendus chaque jour par la Nouvelle République et 2.000 pour le temps passé à préparer sa défense. En réponse, l'avocat du quotidien, Guillaume Bardon, fustige : "ces politiques attirés par la lumière des médias. Ils veulent qu'on les présente comme des oies blanches en faisant table rase du passé". Il poursuit : "c'est une chance pour la démocratie qu'on puisse parler du profil des candidats aux élections". Un peu plus tôt, son client avait déclaré qu'il estimait avoir fait son travail honnêtement : "L'affaire avait fait grand bruit à l'époque. Pour moi il n'y avait pas de difficulté à le rappeler. On le fait pour tous les candidats, passer leur CV au scanner". Le jugement a été mis en délibéré. Il sera rendu le 2 juin.