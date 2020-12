La nouvelle souche de coronavirus n'a pas encore été détectée en France, selon le gouvernement

La nouvelle variante du Covid-19 qui s'étend actuellement au Royaume-Uni, qui serait selon les premiers éléments plus contagieuse mais pas plus mortelle,"n'a pas été détectée" en France, a indiqué Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, ce lundi lors du compte-rendu du Conseil des ministres. "Un certain nombre de souches virales sont analysées en permanence par les chercheurs en France", a expliqué Gabriel Attal. "Nous lançons des études génotypiques, a précisé ce lundi sur Europe 1 le ministre de la Santé Olivier Véran. Sur les derniers jours, 500 souches virales ont été analysées en génétique et ce variant n'a pas été retrouvé, ce qui ne veut pas dire qu'il ne circule pas".

"Il est possible que (ce variant du virus) circule en France", a en effet admis Olivier Véran, rappelant qu'"il a été identifié une fois en Italie". Le Danemark a également détecté neuf cas de la souche britannique sur son sol.

Ce lundi, l'infectiologue Benjamin Davido a estimé sur franceinfo, qu'il "ne faut pas se faire d'illusions" sur le fait que cette variante circule déjà en France. "On sait bien que le virus circule plus vite que ce qu'on ne croit", a rappelé Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches. Le virus "circule avec les individus et que c'est le propre de cette pandémie. Le virus va beaucoup plus vite qu'on ne peut le voir".

Avec la suspension des liaisons avec le Royaume-Uni pour une durée de 48 heures, "nous nous donnons les moyens de faire cette analyse" de souches virales, a assuré Gabriel Attal. Si le virus circule en France, "nous le saurons" affirme Olivier Véran.

A l'issue de cette interruption de 48 heures, un "protocole sanitaire devrait permettre à nos concitoyens qui sont aujourd'hui en Grande-Bretagne et qui avaient prévu de rentrer en France pour passer les fêtes, de le faire", a indiqué Gabriel Attal.