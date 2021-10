La nuit du Droit revient à Clermont-Ferrand et à Montluçon ce lundi

Cette quatrième édition de la Nuit du droit, organisée par le Conseil Constitutionnel, célèbre cette année le 63ème anniversaire de la Constitution française de 1958. Les acteurs de la Justice se mobilisent partout en France en ouvrant leurs portes au public avec des manifestations inédites.

Cette année encore, près de 70 juridictions invitent les Français à découvrir les coulisses, les acteurs et métiers de la Justice.

A Clermont-Ferrand et aussi à Montluçon

A Clermont-Ferrand, cela se déroule à partir de 17h ce lundi à l'Amphi Trudaine, au 41 Bd François Mitterrand. Au programme des conférences et des débats avec de nombreux intervenants, comme Eric Maillaud, le procureur de la république, Henri Arsac, ancien batônnier ou encore David Ramos, enquêteur en technologie numérique pour la Gendarmerie Nationale.

"Il s'agit ce soir de faire découvrir certaines facette de la justice, et notamment tout ce qui encadre le numérique et les réseaux sociaux" explique Catherine Grosjean, présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et organisatrice de l'événement.

A Montluçon le Tribunal judiciaire et le Barreau organisent un « Forum des carrières judiciaires » avec présentation par stands des métiers du droit aux lycéens.

Chaque professionnel présentera les cursus et son métier. Invités, la Police Nationale, la Gendarmerie, des huissiers, greffiers, ou encore des notaires.

Programme et lieux des manifestations : www.lanuitdudroit.fr