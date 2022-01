La nuit du Nouvel an a été relativement calme pour les gendarmes des Pyrénées-Orientales

Les gendarmes ont constaté que les règles sanitaires ont été respectées, et s'ils ont relevé quinze conduites sous l'emprise de l'alcool et cinq sous l'emprise de produits stupéfiants, les quatre accidents de la route qui se sont produits n'ont fait aucun blessé.

Le bilan de la nuit du Nouvel an a été relativement calme dans les zones des Pyrénées-Orientales sous contrôle de la gendarmerie, c'est à dire tout le département sauf la ville de Perpignan. 150 gendarmes étaient engagés sur le terrain, et ont constaté le respect des règles sanitaires, et notamment la fermeture des bars à 2 heures. Appelés à 386 reprises, ils sont intervenus 73 fois, dont huit pour des violences intrafamiliales qui ont conduit à deux placements en garde à vue. Au Barcarès, deux voitures ont été incendiées, alors qu'à Baho, c'est un feu de poubelles qui les a occupés.

Sur la route, les gendarmes ont relevé quatre accidents qui n'ont fait heureusement aucun blessé. À chaque fois, le véhicule accidenté était le seul impliqué, et les conducteurs étaient alcoolisés. Sur les 350 contrôles routiers effectués, les gendarmes ont relevé quinze alcoolémies (dont six constituaient un délit, entraînant la rétention du permis de conduire), cinq conduites sous l'emprise de produits stupéfiants, deux défauts de permis de conduire et deux défauts d'assurance. Au total, ils ont retenu onze permis et immobilisé quinze véhicules.