La nuit ils ouvrent les voitures, entrent dans les garages à Vandoeuvre : un trio de cambrioleurs interpellé

C'est un trio de jeunes cambrioleurs qui a sévi quatre fois à Brabois et Vandœuvre-lès-Nancy fin août et début septembre. Leur technique : entrer la nuit dans les voitures laissées ouvertes par leur propriétaire, puis se servir de la télécommande pour ouvrir le garage. C'est ainsi qu'ils ont volé une télévision, des ordinateurs, de l'alcool... et même des voitures ! Le préjudice est estimé environ à 80 000 euros au total, c'est à dire 20.000 euros par habitation cambriolée.

Le trio reconnaît les faits

Interpellés ce mardi 5 août 2023 le trio a été placé en garde à vue, et a reconnu les faits. Les deux hommes de 19 ans seront jugés ce jeudi en comparution immédiate. La troisième, une jeune femme mineure, 17 ans, est entre les mains du juge des enfants. Aucun n'est connu des services de la police.

La police appelle les habitants à fermer leur voiture, et ne pas laisser la télécommande du garage à l'intérieur.