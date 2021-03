La pandémie de Covid-19 a eu un effet sur les chiffres de la délinquance en Sarthe

L'année 2020 a été atypique en matière de délinquance. En Sarthe, les chiffres étaient semblables aux années précédentes jusqu'au premier confinement. Puis, ils ont fortement chuté : en zone gendarmerie, le nombre de crimes et délits constatés a baissé de 10,6% et 30,8% en zone police.

"Il sera difficile de prendre 2020 comme une année de référence", a prévenu Patrick Dallennes. Le préfet de la Sarthe a présenté ce mercredi 10 mars, le bilan de la délinquance dans le département, en 2020. Il était accompagné de Delphine Dewailly, procureur de la République de la Sarthe, du lieutenant-colonel Michel Ignatovitch, commandant en second du groupement de gendarmerie de la Sarthe et Emmanuel Morin, commissaire général et directeur départemental de la sécurité publique. Tous dressent le même constat : l'année 2020 a été atypique.

Forte baisse de la délinquance en 2020

Après plusieurs années de hausse, les chiffres de la délinquance ont baissé l'an dernier, en Sarthe : - 10,6% de crimes et délits constatés en zone gendarmerie (qui couvre 351 communes sur 354, soit 72% de la population sarthoise) et - 30,8% pour la zone police (Le Mans, Coulaines et Allonnes). Les restrictions sanitaires ne sont pas étrangères à cette baisse. Les chiffres de la délinquance étaient semblables aux années précédentes. Puis, ils ont chuté lors du premier confinement. "Le couvre-feu, les confinements, limitent les déplacements des personnes, la vie nocturne. D'ailleurs, les faits baissent davantage en zone police : c'est logique, si la vie nocturne disparaît, nécessairement les faits de voie publique également. Par ailleurs, nous n'avons pas remarqué une explosion des violences dans la sphère privée. Même si on constate une hausse en zone gendarmerie", précise le préfet.

En Sarthe, nous comptons environ 55 interventions de gendarmerie par jour (moyenne lissée sur l'année). Parmi ces interventions, trois concernent des violences intra-familiales

En effet, le bilan est mitigé en ce qui concerne les atteintes à l'intégrité physique. Elles ont baissé de 8% dans le département mais en regardant dans les détails, il y a une disparité : elles chutent de 18% en zone police alors qu'elles augmentent de 4,5% en zone gendarmerie. "C'est une augmentation continue, d'année en année,et _les violences intra-familiales qui représentent 40 à 43% des ces atteintes aux personnes_. En Sarthe, nous comptons environ 55 interventions de gendarmerie par jour (moyenne lissée sur l'année). Parmi ces interventions, trois concernent des violences intra-familiales, qui ne couvrent pas uniquement les violences faites aux femmes. C'est un sujet majeur et évidemment le confinement n'a pas freiné ces actes dans la sphère privée", se désole le lieutenant-colonel Michel Ignatovitch, du groupement de gendarmerie de la Sarthe.

Le préfet de la Sarthe a également exprimé son inquiétude concernant les violences contre les forces de l'ordre. "Elles poursuivent leur tendance à la hausse. Elles ont augmenté de 6,8% en zone gendarmerie. C'est un indicateur préoccupant. D'autant qu'il y a recours à certaines armes comme des feux d'artifice".

-29% d'atteintes aux biens (cambriolages, vols ...)

Dans les faits marquants de l'année 2020, les atteintes aux biens ont fortement baissé. L'explication se trouve une fois de plus dans la crise du coronanavirus. Depuis un an, le télétravail est privilégié dans de nombreuses entreprises. Cela s'est donc caractérisé par une baisse de 29% des cambriolages, vols sans violence, vols avec violences mais sans arme . La chute la plus importante. Ces faits représentent habituellement une part majeure de la délinquance : 20% en zone police et 45% en zone gendarmerie. "Les cambriolages sont souvent le fait de réseaux criminels européens, la fermeture de certaines frontières ou les contrôles qui y ont été menés les ont freinés", ajoute le lieutenant-colonel Ignatovitch.

Quant aux stupéfiants, les chiffres sont stables. "Nous interpellons entre 400 et 500 personnes tous les ans au Mans, à Coulaines ou Allonnes et l'année 2020 n'a pas dérogé à la règle. Toutefois, il y a eu une adaptation des trafics : les trafiquants ont rencontré des difficultés à acheminer la drogue pendant le premier confinement et on a constaté qu'ils avaient pris des précautions en stockant leur cargaison sur place, pour ne pas etre en pénurie en cas de nouveau confinement", note le commissaire général Emmanuel Morin.

Moins de jugements, mais plus de personnes écrouées

Au niveau judiciaire, l'année 2020 a été très particulière également souligne Delphine Dewailly, procureur de la République de la Sarthe. "Les capacités de jugement ont été obérées pendant les cinq premiers mois de l'année puisque la _grève des avocats, puis le premier confinement ont rendu impossible la tenue des audiences_". Pourtant, dans le même temps, le nombre de personnes déférées à l'issue de leur garde-à-vue pour être jugées immédiatement a augmenté de 30% en 2020. Le nombre de personnes écrouées est en hausse également. La procureure explique ce paradoxe : "le champ de la déliquance qui a augmenté est celui des violences. Dans ce cas, la réponse doit être immédiate. Et fréquemment la justice répond par la détention. C'est pour cette raison que le nombre d'écrous a augmenté".

Le retard pris suite au mouvement de grève pour protester contre la réforme des retard et suite au premier confinement n'a pas été rattrapé. Les délais de jugement sont plus longs. "Malgré les efforts engagés, nous allons pâtir de cette situation pendant plusieurs semaines pour ne pas dire pendant plusieurs mois encore", précise Delphine Dewailly.