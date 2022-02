La paroisse Sainte-Bernadette cible une nouvelle fois d'un tag malveillant à Montpellier

A Montpellier, la paroisse Sainte-Bernadette a été une nouvelle fois la cible d'un tag malveillant et menaçant. Le père Benoît a découvert un tag apposé sur le mur de clôture de l'église, on peut y lire : "La seule église qui illumine c'est celle qui brûle". Ce n'est pas la première fois que la paroisse est prise pour cible, il y a à peine un mois la grotte dédiée à Notre Dame de Lourdes avait été profanée. L'autel avait été vandalisé, à chaque fois le Père Benoit porte plainte.

Un nouveau tag qui provoque la colère du Père Benoît: "En arrivant sur la paroisse Sainte-Bernadette, on a vu ce tag à l'extérieur de l'église, sur l'enceinte. C'est violent comme message, c'est une phrase déjà sortie à l'époque de l'incendie de Notre Dame. Nous sommes dans un pays de liberté d'expression mais on peut pas aller au delà d'un certain nombre de propos."

C'est presque une menace donc nous avons porté plainte. Père Benoît

Il y a un mois environ, la grotte de Lourdes a été vandalisée, ce n'est donc pas la première fois que l'église Sainte-Bernadette est prise pour cibles, le Père Benoît a donc décidé de réagir : "Nous avons été relativement choqué parce que ca fait un mois que notre paroisse est la cible de tags plus ou moins violents, à la fois l'enceinte mais aussi l'intérieur comme la grotte qui a été vandalisée au mois de janvier. Il y a un ras le bol parce que ca fait un mois que ca dure, il y a des paroissiens qui réagissent en disant ca suffit. Les paroissiens ne comprennent pas parce que c'est un lieu de paix ici, c'est un lieu de prière et où ne comprends pas qu'on puisse avoir des expressions de ce type."

Une enquête est déjà en cours suite aux premiers tags, le père Benoit espère évidemment ne plus devoir subir ce genre de messages : "Les tags sont parfois signés antifa mais on n'a pas retrouvé les auteurs. C'est un lieu où il n'y a pas suffisamment de caméras, la municipalité va installer des caméras dans ce secteur. Dès qu'il y a des caméras et nous avons avancé sur ce dossier là, ca ralenti l'ardeur."