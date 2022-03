La parole retrouvée des enfants martyrs de la communauté intégriste de Riaumont à Liévin

Après deux ans d'enquête, la journaliste Ixchel Delaporte publie ce mercredi un livre sur la communauté catholique intégriste de Riaumont, à Liévin dans le Pas-de-Calais. On y découvre des maltraitances généralisées et les agressions sexuelles subies par les enfants placés pendant de longues années

Cette communauté a été ouverte en 1960. L'école n'a été fermée qu'en 2019 malgré de nombreux signalements, malgré le suicide d'un jeune pensionnaire en 2001. Pourquoi a t-il fallu attendre aussi longtemps pour mettre un terme à ces violences généralisées ? Ces enfants n'existaient pas pour la société ?

Ixchel Delaporte : C'est le propos même du livre. J'essaie de démontrer à travers les archives et les documents officiels à quel point il y a eu une omerta et un laisser-faire autour de ces enfants. De 1960 à 1982, c'était essentiellement des enfants de DDASS, placés par des juges pour enfants et donc c'est l'Etat qui a payé. Il y a eu suffisamment d'alertes pour qu'on se dise que ces institutions publiques savaient ce qu'il se passait à l'intérieur de cet internat.

Pourquoi, dans ces conditions, avoir laissé faire ?

Parce que c'est pratique d'avoir un pensionnat qui accepte des fratries, un prix de journée très faible, qui les garde autant de temps que nécessaire. On manquait de foyers à l'époque pour placer des enfants qui étaient en situation de délinquance. C'était la fin des mines, les familles étaient en voie de destructuration donc cet internat est très bien tombé. Et puis, les notables de Liévin, de Lens ou encore d'Arras s'achetaient une charité à bon compte en finançant l'oeuvre du père Revet, le fondateur.

Le père Revet est aujourd'hui décédé. C'est lui a qui a instauré cette éducation par la violence ?

Officiellement, c'était la pédagogie scoute. En réalité, c'était des coups de ceinturons, de coups de martinets, des enfermements dans les douches. Les enfants qui fuguaient étaient ensuite rasés pour qu'ils ne recommencent pas. C'était la loi de la jungle entre les enfants. Le but, c'était de les mater et d'en faire des petits "soldats du Christ". Il y avait une dimension religieuse et idéologique très forte. Il y avait aussi des abus sexuels. (NDLR : 11 religieux ont été mis en examen pour viols, violences et agressions sexuelles sur mineurs.)

Les enfants martyrs de Riaumont, un livre d'Ixchel Delaporte

Vous avez rencontré plusieurs de ces enfants devenus aujourd'hui des adultes. Ils sont brisés à vie ?

Complètement. On ne peut pas sortir indemnes d'une telle éducation même si certains en ont gardé un bon souvenir. Pour la majorité, ca a été très compliqué de se reconstruire après. Tous expliquent qu'il est difficile de sortir de Riaumont parce qu'on leur a appris que l'extérieur était mauvais et qu'ils ne connaissent pas les codes de la société. C'est un système sectaire.

Le parquet de Béthune a ouvert quatre instructions entre 2014 et 2017. Où en est-on aujourd'hui ?

L'enquête est terminée et le dossier est sur le bureau de la juge d'instruction de Béthune. Les victimes attendent et espèrent qu'un procès aura lieu. Mais aujourd'hui, il y a encore des plaintes. Bruno qui témoigne a porté plainte en novembre même si les faits sont prescrits. Ils ont besoin d'être reconnus comme victimes.

"Les enfants martyrs de Riaumont : enquête sur un pensionnat intégriste" aux Editions le Rouergue.