La participation citoyenne est-elle efficace dans l'Yonne ?

Yonne, France

Le dispositif a été lancé dans le département au printemps 2015. Les villes de Chablis, Pont-sur-Yonne, Bléneau et Migennes ont été les premières à s'engager dans cette démarche.

Quatre ans après, le maire de Pont-sur-Yonne, Grégory Dorte, estime que le dispositif a porté ses fruits. " Ce dispositif renforce le lien entre la gendarmerie, le maire et la population , cela crée du lien et c'est déjà très positif. la participation citoyenne contribue au sentiment de sécurité dans la commune même si la prévention de la délinquance est une conjugaison d 'actions. A Pont-Yonne par exemple , en 2016 des armes avaient été découvert sur la commune grâce aux renseignements d'un citoyen référent."

Bléneau, fait partie des premières communes engagées dans ce dispositif. C'était au printemps 2015. Ce village de 1350 habitants s'est équipé en même temps de cameras de vidéosurveillance. Et depuis, la délinquance ordinaire a baissé selon Florent Dépres, adjoint en charge de la sécurité à Bléneau. « On a eu beaucoup moins de cambriolages l’an dernier que sur Saint-Fargeau ou Saint-sauveur. Ce dispositif peut dissuader certains cambrioleurs ou délinquants qui se disent tiens là il y a la participation citoyenne alors on va aller voir ailleurs. »

Même constat à Migennes ou le dispositif a été signé la même année.

Selon le maire François Boucher, la présence de référents dans les quartiers a permis d’avoir une vision plus juste du sentiment d’insécurité ou non dans sa ville. « Les habitants sont rassurés. Ils viennent moins souvent nous voir en mairie pour nous signaler des colporteurs, des voitures qui tournent dans les quartiers et ainsi de suite. Cela a apaisé le sentiment d’insécurité et ça fonctionne bien d’autant que cela permet de confronter les ressentis des référents qui connaissent bien leur quartier avec celui de la police municipale et des élus. Un ressenti parfois différent ou au contraire qui nous conforte dans nos choix. »

Selon la préfecture de l'Yonne, sept communes sur dix signataires de cette charte de participation citoyenne ont enregistré une baisse des cambriolages l'an dernier. La gendarmerie estime de son coté que le dispositif fait partie des élèments qui contribue à faire baisser la délinquance et de résoudre plus vite des affaires.