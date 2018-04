Villevieille, France

Une partie de pêche qui vire à l'aigre du coté de Viellevieille. Un groupe d'individus au bord du vidourle voit passer un homme et sa compagne. Il adresse des propos au couple teinté de racisme. L'homme n'entend pas laisser l'affaire là. Il retourne chez lui, alerte deux amis et revient sur place accompagné en outre d'un dogue argentin.

Une bagarre, un coup de feu et un homme atteint à l'abdomen

Une bagarre éclate entre les protagonistes. Un des pécheurs retourne à sa voiture et revient armé d'un revolver 9mm. Une arme détenue sans autorisation. Il tire une première fois en l'air, puis atteint à l'abdomen un de ses contradicteurs. Ce dernier, conduit à l’hôpital de Nîmes pour y être opéré échappera de peu à plus grave. Les participants à cette partie de pêche qui dégénère seront placés en garde à vue par la gendarmerie de Vauvert.

Présentation devant la justice à Nîmes et placement sous écrou

Le quadragénaire qui a fait feu a été mis en examen pour tentative de meurtre et écroué. Sa victime a été placée sous contrôle judiciaire et pourrait être, elle aussi, mis en examen ultérieurement pour violence aggravée. Quand à l'organisateur de l’expédition punitive, il a été mis en examen pour violence aggravée, avec arme - le chien - en réunion et avec préméditation et écroué.