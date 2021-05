La passerelle du Lys sur le chemin de randonnée de la Dordogne de Villages en Barrages a été vandalisée

Il ne reste qu'un bout de la passerelle. Le reste est tombé dans la rivière et a été emporté. "Ce sont des randonneurs qu'on a trouvés le long de la route qui nous ont avertis" raconte Jean-Marc Chirier, le président de l'association La Dordogne de Villages en Barrages, qui anime le chemin de randonnée l'Itinérêve reliant Bort les Orgues à Argentat. De fait lorsqu'il est arrivé sur place celui-ci n'a pu que constater que la passerelle de bois qui enjambe le Lys à Sarroux-Saint-Julien avait été tronçonnée.

Des chicanes détruites

Un sabotage qui est d'autant plus mystérieux que ce n'est pas la première fois qu'un aménagement de l'association est détruit volontairement dans ce même secteur. L'année dernière c'est un dispositif de chicanes installé à la demande d'un propriétaire laissant le passage aux marcheurs mais empêchant celui des quads et motos qui avait été tronçonné de la même manière, trois jours après sa pose". "Je ne fais aucun rapprochement entre les deux" indique toutefois Jean-Marc Chirier.

Un long détour

Si cependant l'objectif du ou des saboteurs était de gêner le passage des randonneurs c'est réussi. Ils allaient devoir faire un kilomètre avant de tomber sur la rivière devenue infranchissable, et faire un kilomètre en retour plus 5 ou 6 sur la route pour retrouver le balisage du chemin. "Encore fallait-il avoir une carte ! La personne qui n'avait pas de carte IGN ne peut pas deviner qu'on retrouve le sentier 5 km plus loin". Un nouveau balisage a été donc été réalisé durant ce week-end par Jean-Marc Chirier avec l'aide de bénévoles précise-t-il pour éviter le passage. Quant à la passerelle elle sera remplacée par une nouvelle probablement en métal souligne le président de l'association. La mairie de Sarroux-Saint-Julien a décidé de porter plainte contre cet "acte innommable" indique le maire Xavier Gruat.