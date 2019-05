La patinoire de Valence rouvrira rénovée dès septembre 2019

Valence, France

Retour des clubs sur la glace de Valence mi-août, retour du grand public sur les patins dès la rentrée de septembre 2019. L'Agglomération de Valence - Romans a dressé les grandes lignes du calendrier qui attend la patinoire de Valence, quartier Polygone. L'incendie remonte désormais à bientôt deux ans.

Toujours pas d'arrestation

L'incendie était criminel, cette nuit d'août 2017. De grandes flammes qui jaillissent d'une poubelle enflammée derrière l'édifice, qui embrasent le bardage bois, et l'arrivée des pompiers qui va permettre de sauver ce qui pouvait l'être. Tous les utilisateurs imaginaient passer de longs mois sans la patinoire. Finalement, les incendiaires courent toujours, mais leur oeuvre n'aura pas perturbé longtemps les Lynx notamment, les hockeyeurs de Valence.

L'arrière de la patinoire de Valence, éventré par l'incendie de 2017, est en rénovation. © Radio France - David Meilhac

Quatre mois d'arrêt

En tout, il n'aura fallu que quatre mois aux services techniques pour réparer l'urgent, pour assurer la sécurité, et permettre la reprise des compétitions. Deux ans plus tard, il est temps de passer aux choses sérieuses. 550.000 euros investis par l'Agglomération, pour réparer les deux pignons, remplacer une arche, les poteaux porteurs ou le complexe isolant. L'étanchéité est également revue. Mi-juillet débutera la mise en glace, elle s'achèvera plus de quinze jours après, soit début août, il faut ça pour refaire six centimètres de glace. Notez que 50.000 euros ont été apportés aux clubs qui en ont fait la demande, notamment pour se rendre à leurs entrainements sur Villard-de-Lans. D'ici 2020, l'éclairage de la patinoire sera refait, ce qui fera de cet équipement de cinquante ans un projet presque neuf.