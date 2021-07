La patrouille de France dans le ciel de Cherbourg pour l'arrivée de la Rolex Fastnet Race!

Entre le 7 et le 15 aout, Cherbourg-en-Cotentin accueillera l'arrivée de la célèbre course anglaise, la Rolex Fastnet Race. La ville, la Communauté d'agglomération du Cotentin, le département de la Manche et la Région Normandie se sont associés pour faire venir la Patrouille de France.

Un grand show inédit

C'est à partir de 17 heures le vendredi 13 août 2021 que la formation aérienne survolera la rade et plus particulièrement la plage de Collignon à Tourlaville.

Ce lieu de survol a été choisi, parce qu'il répond aux impératifs de sécurité et aux contraintes sanitaires.

Trente Minutes de bonheur

Les Alphajets livreront un spectacle d'une demi-heure environ. C'est la première fois que la ville accueillera la formation tricolore.