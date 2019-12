La pêche au saumon dans le port de Bayonne : L'Etat condamné à payer

Pau, France

Le 25 juin 2019 le tribunal administratif de Pau avait déjà répondu favorablement aux requêtes déposées par des associations de pêcheurs à la ligne et de défense de l'environnement. Le tribunal affirmait que la pêche au filet dérivant était interdite dans l'estuaire de l'Adour. L'Etat avait six mois pour faire respecter cette décision.

Cette fois c'est le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la SEPANSO 64 et la SEPANSO Landes et l'association "Salmo Tierra-salva tierra" qui donne tort au préfet de région. Le tribunal rappelle que "la pêche exercée dans les limites du port et notamment dans les bassins devait donner lieu à une autorisation délivrée par les préfets des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. Le préfet de région ne pouvait prétendre que cette pêche n'était soumise à aucune autorisation administrative, ce qu'il avait fait dans une lettre en date du 10 janvier 2018.

Le tribunal administratif demande donc au préfet de région de prendre toute mesure pour faire cesser la pêche au sein du port de Bayonne. Et la décision doit s'appliquer dans un délai de deux mois, sachant que la période de pêche au saumon débute en mars. De plus, l'Etat est condamné à verser 1500 euros aux associations qui ont saisi le tribunal pour les frais de justice.