La peine de l'abattoir du Boischaut confirmée en appel

Après 3 reports, la cour d'appel de Bourges a fini par rendre sa décision ce jeudi 16 décembre dans l'affaire de l'abattoir du Boischaut. Et les juges confirment les amendes de 11.000 et 75.000 euros prononcées en première instance. C'est une déception pour la communauté de communes de La Châtre Sainte-Sévère gestionnaire de l'établissement qui avait fait appel non sur le fonds de la décision mais sur le montant des amendes.

Une condamnation qui faisait notamment suite à un signalement de l'association L214 sur les conditions d'abattage et qui avait entrainé la fermeture de l'établissement pendant plus d'un an entre novembre 2018 et janvier 2020.